Malga الرواتب

تتراوح رواتب Malga من $35,668 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأدنى إلى $68,075 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Malga . آخر تحديث: 11/23/2025