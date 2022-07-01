MAJORITY الرواتب

تتراوح رواتب MAJORITY من $66,665 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتجات في الحد الأدنى إلى $103,317 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في MAJORITY . آخر تحديث: 11/22/2025