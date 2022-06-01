دليل الشركات
Majesco
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Majesco الرواتب

تتراوح رواتب Majesco من $13,928 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب تقني في الحد الأدنى إلى $246,960 لمنصب مدير برامج تقنية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Majesco. آخر تحديث: 11/22/2025

مهندس برمجيات
Median $17.5K
مدير برامج
$168K
مدير برامج تقنية
$247K

كاتب تقني
$13.9K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Majesco هي مدير برامج تقنية at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $246,960. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Majesco هو $92,885.

