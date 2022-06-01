Majesco الرواتب

تتراوح رواتب Majesco من $13,928 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب تقني في الحد الأدنى إلى $246,960 لمنصب مدير برامج تقنية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Majesco . آخر تحديث: 11/22/2025