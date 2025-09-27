دليل الشركات
Mailchimp باحث تجربة المستخدم الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض باحث تجربة المستخدم in United States في Mailchimp من $105K إلى $152K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mailchimp. آخر تحديث: 9/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$119K - $138K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$105K$119K$138K$152K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Mailchimp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa باحث تجربة المستخدم katika Mailchimp in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $152,345. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Mailchimp kwa jukumu la باحث تجربة المستخدم in United States ni $104,977.

