Mailchimp مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in Canada في Mailchimp من CA$171K إلى CA$249K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mailchimp. آخر تحديث: 9/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$197K - CA$224K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

CA$226K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Mailchimp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Mailchimp in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$249,443. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Mailchimp لوظيفة مهندس حلول in Canada هو CA$171,228.

