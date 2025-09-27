دليل الشركات
Mailchimp
Mailchimp مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في Mailchimp $253K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mailchimp. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
إجمالي سنوي
$253K
المستوى
Software Engineering
الراتب الأساسي
$183K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$70K
سنوات العمل بالشركة
10 سنوات
سنوات الخبرة
22 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Mailchimp?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Mailchimp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí مدير هندسة البرمجيات tại Mailchimp in United States có tổng thu nhập hàng năm là $440,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Mailchimp cho vị trí مدير هندسة البرمجيات in United States là $225,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Mailchimp

