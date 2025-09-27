دليل الشركات
Mailchimp
  الرواتب
  عالم بيانات

  جميع رواتب عالم بيانات

Mailchimp عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in United States الوسطية في Mailchimp $171K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Mailchimp. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
إجمالي سنوي
$171K
المستوى
Data Scientist II
الراتب الأساسي
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
مكافأة
$10K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Mailchimp?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Mailchimp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mailchimp za ulogu عالم بيانات in United States je $157,500.

