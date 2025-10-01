دليل الشركات
Magna International
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Romania

Magna International مهندس برمجيات الرواتب في Romania

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Romania الوسطية في Magna International RON 285K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Magna International. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
إجمالي سنوي
RON 285K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
مكافأة
RON 37.4K
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Magna International?

RON 715K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Magna International in Romania sits at a yearly total compensation of RON 327,754. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the مهندس برمجيات role in Romania is RON 273,872.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Magna International

