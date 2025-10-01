دليل الشركات
Magna International
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Toronto Area

Magna International مهندس برمجيات الرواتب في Greater Toronto Area

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Magna International. آخر تحديث: 10/1/2025

نحتاج فقط إلى 4 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في Magna International لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

CA$226K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Magna International?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Magna International in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$123,831. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Magna International لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Toronto Area هو CA$96,285.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Magna International

الشركات ذات الصلة

  • Apple
  • Coinbase
  • Spotify
  • Square
  • Airbnb
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى