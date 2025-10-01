دليل الشركات
Magic Leap
Magic Leap مهندس برمجيات الرواتب في Switzerland

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Switzerland في Magic Leap من CHF 172K لكل year لمستوى Senior Software Engineer إلى CHF 209K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Switzerland الوسطية yearياً CHF 213K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Magic Leap. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Entry Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
CHF 134K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Magic Leap، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس ضمان الجودة

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Magic Leap in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the مهندس برمجيات role in Switzerland is CHF 180,361.

