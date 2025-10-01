دليل الشركات
Magic Leap
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • San Francisco Bay Area

Magic Leap مهندس برمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area في Magic Leap من $160K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى $330K لكل year لمستوى Principal Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $181K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Magic Leap. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Entry Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
عرض 3 مستويات أكثر
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Magic Leap، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Magic Leap in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $330,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the مهندس برمجيات role in San Francisco Bay Area is $180,000.

