Magic Leap مهندس برمجيات الرواتب في Greater Zurich Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Zurich Area في Magic Leap من CHF 172K لكل year لمستوى Senior Software Engineer إلى CHF 209K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Zurich Area الوسطية yearياً CHF 213K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Magic Leap. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Entry Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
عرض 3 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

CHF 134K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Magic Leap، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس ضمان الجودة

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Magic Leap in Greater Zurich Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 235,332. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Magic Leap لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Zurich Area هو CHF 180,361.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Magic Leap

