Magic Leap
Magic Leap الرواتب

تتراوح رواتب Magic Leap من $90,554 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأدنى إلى $324,719 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Magic Leap. آخر تحديث: 10/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

مهندس ضمان الجودة

مهندس برمجيات الواقع الافتراضي

مهندس ميكانيكي
Median $113K
التسويق
Median $151K

محلل أعمال
$167K
عالم بيانات
Median $150K
مهندس كهربائي
$204K
مهندس أجهزة
$90.6K
الموارد البشرية
$199K
القانونية
$189K
مهندس بصري
$155K
مصمم منتجات
$92.3K
مدير منتج
$216K
مدير برنامج
$174K
موظف توظيف
$176K
مدير هندسة البرمجيات
$322K
مدير برنامج تقني
$259K
باحث تجربة المستخدم
$119K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Magic Leap، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Magic Leap هي مهندس برمجيات at the Principal Software Engineer level بتعويض إجمالي سنوي قدره $324,719. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Magic Leap هو $169,699.

