MacPaw
MacPaw مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Ukraine الوسطية في MacPaw UAH 2.37M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في MacPaw. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
إجمالي سنوي
UAH 2.37M
المستوى
L4
الراتب الأساسي
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
مكافأة
UAH 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في MacPaw?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في MacPaw in Ukraine تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره UAH 3,373,102. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في MacPaw لوظيفة مهندس برمجيات in Ukraine هو UAH 2,366,206.

