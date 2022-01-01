M1 Finance الرواتب

دليل الشركات
تتراوح رواتب M1 Finance من $50,250 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات التسويق في الحد الأدنى إلى $175,875 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في M1 Finance. آخر تحديث: 10/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $165K
خدمة العملاء
$62.7K
التسويق
$127K

عمليات التسويق
$50.3K
مصمم منتجات
$119K
مدير منتج
$169K
مدير هندسة البرمجيات
$176K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في M1 Finance، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

Najlepšie platenú pozíciu v M1 Finance predstavuje مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $175,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v M1 Finance je $126,630.

