دليل الشركات
Lyric
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Lyric مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في Lyric ₹3.94M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lyric. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lyric
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹3.94M
المستوى
L4
الراتب الأساسي
₹3.54M
Stock (/yr)
₹404K
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lyric?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Lyric in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹6,441,211. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lyric لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹3,535,380.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lyric

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • Tesla
  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى