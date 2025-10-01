يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Wroclaw Metropolitan Area في Luxoft من PLN 144K لكل year لمستوى L2 إلى PLN 265K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Wroclaw Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 168K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
