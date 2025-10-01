يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Luxoft من $92.5K لكل year لمستوى L1 إلى $107K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
