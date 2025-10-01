يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Ukraine في Luxoft من UAH 1.41M لكل year لمستوى L2 إلى UAH 3.16M لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ukraine الوسطية yearياً UAH 1.77M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.41M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.18M
UAH 2.18M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.12M
UAH 3.12M
UAH 0
UAH 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد