يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Sofia City Province في Luxoft من BGN 105K لكل year لمستوى L3 إلى BGN 114K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Sofia City Province الوسطية yearياً BGN 101K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
