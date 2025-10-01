يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Serbia في Luxoft من $46.8K لكل year لمستوى L2 إلى $48.1K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Serbia الوسطية yearياً $57K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
