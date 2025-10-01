يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Romania في Luxoft من RON 93.2K لكل year لمستوى L1 إلى RON 249K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Romania الوسطية yearياً RON 142K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
