Luxoft مهندس برمجيات الرواتب في Mexico

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Mexico في Luxoft من MX$30.1K لكل year لمستوى L1 إلى MX$62K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Mexico الوسطية yearياً MX$53.9K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Junior Software Engineer(المستوى المبتدئ)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Luxoft?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Luxoft in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MXMX$69,199. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Luxoft لوظيفة مهندس برمجيات in Mexico هو MXMX$53,880.

موارد أخرى