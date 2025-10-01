يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Guadalajara Metropolitan Area في Luxoft من MX$31.1K لكل year لمستوى L1 إلى MX$62K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Guadalajara Metropolitan Area الوسطية yearياً MX$49.2K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
