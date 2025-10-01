دليل الشركات
Luxoft
  • Greater Bengaluru

Luxoft مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Luxoft من ₹1.57M لكل year لمستوى L2 إلى ₹2.53M لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹2.18M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Junior Software Engineer(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Regular Software Engineer
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Luxoft?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Luxoft in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,026,963. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Luxoft لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Bengaluru هو ₹2,177,828.

موارد أخرى