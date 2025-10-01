يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Luxoft من ₹1.57M لكل year لمستوى L2 إلى ₹2.53M لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹2.18M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
