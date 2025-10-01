دليل الشركات
Luxoft مصمم منتجات الرواتب في Berlin Metropolitan Region

يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in Berlin Metropolitan Region في Luxoft €49.9K لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Berlin Metropolitan Region الوسطية yearياً €52.4K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luxoft. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Luxoft in Berlin Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €55,732. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Luxoft لوظيفة مصمم منتجات in Berlin Metropolitan Region هو €48,729.

