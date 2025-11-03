دليل الشركات
Lunar Energy
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • جميع رواتب مهندس أجهزة

Lunar Energy مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United States الوسطية في Lunar Energy $173K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lunar Energy. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
إجمالي سنوي
$173K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lunar Energy?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Lunar Energy in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $204,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lunar Energy لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $172,500.

