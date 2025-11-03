دليل الشركات
Luminar Technologies
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Luminar Technologies مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Luminar Technologies $180K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luminar Technologies. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Luminar Technologies
Systems Engineer
Orlando, FL
إجمالي سنوي
$180K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$130K
Stock (/yr)
$50K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Luminar Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Luminar Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Luminar Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $331,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Luminar Technologies لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $200,000.

موارد أخرى