Luminar Technologies مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in United States في Luminar Technologies من $115K إلى $163K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Luminar Technologies. آخر تحديث: 11/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$131K - $155K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$115K$131K$155K$163K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Luminar Technologies، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Luminar Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $163,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Luminar Technologies لوظيفة مهندس ميكانيكي in United States هو $115,020.

