أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Luminar Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $129,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.