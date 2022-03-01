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Luminar Technologies
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Luminar Technologies الرواتب

نطاق رواتب Luminar Technologies يتراوح من $48,925 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $190,950 لـ مهندس عتاد في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Luminar Technologies. آخر تحديث: 7/26/2025

$160K

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محلل بيانات
$111K
مهندس عتاد
$191K
مهندس ميكانيكي
$145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
مهندس برمجيات
$48.9K
مهندس حلول
$176K
مدير البرامج التقنية
$189K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Luminar Technologies، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Luminar Technologies là مهندس عتاد at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $190,950. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Luminar Technologies là $160,560.

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