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Luminar Technologies
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Luminar Technologies المزايا

مقارنة

القيمة الإجمالية المقدرة: $1,095

تأمين وصحة وعافية
  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • Dental Insurance

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Custom Work Station

  • Employee Assistance Program

  • Disability Insurance

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Life Insurance

    • مالي وتقاعد
  • 401k

    • وظائف مميزة

      لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Luminar Technologies

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