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Luminar Technologies
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القيمة الإجمالية المقدرة: $1,095
تأمين وصحة وعافية
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Free Snacks
$730
Free Lunch
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Gym / Wellness Reimbursement
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Custom Work Station
Employee Assistance Program
Disability Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Life Insurance
مالي وتقاعد
401k
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Luminar Technologies المزايا والامتيازات
ميزة
الوصف
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Custom Work Station
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
401k
Offered by employer
وظائف مميزة
لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Luminar Technologies
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