Lumentum
Lumentum مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United States الوسطية في Lumentum $168K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lumentum. آخر تحديث: 11/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
إجمالي سنوي
$168K
المستوى
Staff Hardware Engineer
الراتب الأساسي
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
مكافأة
$13.8K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Lumentum، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Lumentum in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $250,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lumentum لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $183,780.

