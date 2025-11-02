دليل الشركات
Lumentum
Lumentum عالم بيانات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lumentum. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Lumentum، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Lumentum in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,468,022. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lumentum لوظيفة عالم بيانات in Taiwan هو NT$1,694,151.

