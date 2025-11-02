دليل الشركات
Lumentum
Lumentum محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Canada في Lumentum من CA$66.4K إلى CA$94.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lumentum. آخر تحديث: 11/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Lumentum، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Lumentum in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$94,208. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lumentum لوظيفة محلل بيانات in Canada هو CA$66,355.

