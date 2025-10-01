دليل الشركات
Lucid
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid مهندس برمجيات الرواتب في Salt Lake City Greater Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Salt Lake City Greater Area في Lucid من $102K لكل year لمستوى Software Engineer 1 إلى $219K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Salt Lake City Greater Area الوسطية yearياً $135K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lucid. آخر تحديث: 10/1/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
(المستوى المبتدئ)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Lucid، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

