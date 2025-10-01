دليل الشركات
Lucid
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid مصمم منتجات الرواتب في Salt Lake City Greater Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in Salt Lake City Greater Area الوسطية في Lucid $137K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Lucid. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
إجمالي سنوي
$137K
المستوى
II
الراتب الأساسي
$107K
Stock (/yr)
$30K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Lucid?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Lucid، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مصمم تجربة المستخدم

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مصمم منتجات at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,970. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the مصمم منتجات role in Salt Lake City Greater Area is $120,500.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Lucid

