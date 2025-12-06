دليل الشركات
Logitech
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • باحث تجربة المستخدم

  • جميع رواتب باحث تجربة المستخدم

Logitech باحث تجربة المستخدم الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض باحث تجربة المستخدم in United States في Logitech من $88.3K إلى $129K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Logitech. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$101K - $116K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$88.3K$101K$116K$129K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من باحث تجربة المستخدم المساهمات في Logitech لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Logitech، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض باحث تجربة المستخدم الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث تجربة المستخدم في Logitech in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $128,620. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Logitech لوظيفة باحث تجربة المستخدم in United States هو $88,290.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Logitech

الشركات ذات الصلة

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.