تعمل هنا؟
  • الرواتب
  • مدير برامج تقنية

  • جميع رواتب مدير برامج تقنية

Logitech مدير برامج تقنية الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مدير برامج تقنية in United States في Logitech $186K لكل year لمستوى I5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $200K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Logitech. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$ --
$ --
$ --
$ --
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Logitech، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Logitech in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $279,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Logitech لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو $196,000.

موارد أخرى

