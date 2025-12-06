دليل الشركات
Logitech
Logitech مدير مشاريع الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Logitech. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$30.5K - $35.5K
Taiwan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$26.9K$30.5K$35.5K$39.1K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Logitech، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Logitech in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$1,195,786. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Logitech لوظيفة مدير مشاريع in Taiwan هو NT$823,987.

