أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Logitech in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$3,092,238. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.