Logitech مصمم صناعي الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم صناعي in San Francisco Bay Area الوسطية في Logitech $133K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Logitech. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
إجمالي سنوي
$133K
المستوى
I3
الراتب الأساسي
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
9 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Logitech?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Logitech، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir مصمم صناعي hjá Logitech in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $239,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Logitech fyrir مصمم صناعي hlutverkið in San Francisco Bay Area er $133,200.

