Loggi
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  • Greater Sao Paulo

Loggi مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Sao Paulo

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Sao Paulo الوسطية في Loggi R$491K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Loggi. آخر تحديث: 10/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
إجمالي سنوي
R$491K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
مكافأة
R$0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Loggi?

R$880K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مدير هندسة البرمجيات en Loggi in Greater Sao Paulo tiene una compensación total anual de R$928,570. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Loggi para el puesto de مدير هندسة البرمجيات in Greater Sao Paulo es R$543,941.

