Loadsmart الرواتب

تتراوح رواتب Loadsmart من $38,921 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $88,094 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Loadsmart. آخر تحديث: 9/16/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $71.9K
مدير هندسة البرمجيات
Median $88.1K
عالم بيانات
$60.3K

مصمم منتجات
$38.9K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Loadsmart، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Loadsmart is مدير هندسة البرمجيات with a yearly total compensation of $88,094. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Loadsmart is $66,098.

