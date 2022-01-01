LiveRamp الرواتب

نطاق رواتب LiveRamp يتراوح من $91,958 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عمليات التسويق في الطرف الأدنى إلى $371,287 لـ مدير المشاريع في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في LiveRamp. آخر تحديث: 7/31/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
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25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في LiveRamp، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
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