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LiveRamp الرواتب

نطاق رواتب LiveRamp يتراوح من $91,958 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عمليات التسويق في الطرف الأدنى إلى $371,287 لـ مدير المشاريع في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في LiveRamp. آخر تحديث: 7/31/2025

$160K

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مهندس برمجيات
L3 $178K
L4 $212K
L5 $296K
مدير المنتج
L4 $206K
L5 $291K
مدير هندسة البرمجيات
Median $280K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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عالم البيانات
Median $147K
مهندس مبيعات
Median $218K
محاسب
$98.3K
مساعد إداري
$94.5K
مدير عمليات الأعمال
$136K
محلل أعمال
$102K
تطوير الأعمال
Median $260K
نجاح العملاء
$109K
محلل بيانات
$210K
مدير علوم البيانات
$236K
محلل مالي
$252K
الموارد البشرية
$133K
التسويق
$343K
عمليات التسويق
$92K
مصمم المنتج
$259K
مدير المشاريع
$371K
مُوظِّف
$137K
المبيعات
$143K
مهندس حلول
$268K

مهندس معماري بيانات

مدير البرامج التقنية
$235K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في LiveRamp، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في LiveRamp هو مدير المشاريع at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $371,287. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في LiveRamp هو $211,132.

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