دليل الشركات
Licious
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

Licious مهندس برمجيات الواجهة الخلفية الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in India الوسطية في Licious ₹4.68M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Licious. آخر تحديث: 10/8/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹4.68M
المستوى
Software Development Engineer 3
الراتب الأساسي
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Licious?

₹13.98M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية في Licious in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,008,476. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Licious لوظيفة مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in India هو ₹4,643,116.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Licious

الشركات ذات الصلة

  • Facebook
  • Uber
  • Roblox
  • Square
  • Flipkart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى