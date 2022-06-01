دليل الشركات
Liberty Tax الرواتب

تتراوح رواتب Liberty Tax من $26,388 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $51,000 لمنصب مدير العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Liberty Tax. آخر تحديث: 9/9/2025

محاسب
$26.4K
مساعد إداري
$31.4K
مدير العمليات التجارية
$51K

أخصائي تكنولوجيا معلومات
$36.7K
الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Liberty Tax is مدير العمليات التجارية at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Liberty Tax is $34,024.

