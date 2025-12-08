دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in United States في Levi Ray & Shoup من $128K إلى $182K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Levi Ray & Shoup. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$145K - $165K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$128K$145K$165K$182K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Levi Ray & Shoup?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Levi Ray & Shoup in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $181,626. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Levi Ray & Shoup لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $127,754.

