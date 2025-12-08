دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Level Home $180K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Level Home. آخر تحديث: 12/8/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Level Home
Software Engineer
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$180K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$130K
Stock (/yr)
$49.9K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Level Home?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Level Home، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Level Home in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $287,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Level Home لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $199,900.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Level Home

موارد أخرى

