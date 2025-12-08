دليل الشركات
Level Home
Level Home مدير منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in United States في Level Home من $189K إلى $263K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Level Home. آخر تحديث: 12/8/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$203K - $239K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$189K$203K$239K$263K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Level Home، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Level Home in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $263,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Level Home لوظيفة مدير منتجات in United States هو $189,000.

